Россельхознадзор сообщил о DDoS-атаке на систему «Меркурий»

Хакеры атаковали систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Об этом 16 августа рассказали в Россельхознадзоре.

Атака была совершена 13 августа с 03:06 по 03:13 по московскому времени. Целью стал один из серверов государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС), обеспечивающий доступ через веб-интерфейс к компонентам «Аргус» и «Меркурий».

Время атаки совпало с началом отгрузок пищевой продукции на склады и оформлением необходимой документации. По данным Россельхознадзора, в результате инцидента со сбоями в работе системы столкнулись 0,5% ее пользователей.

«С учетом продолжающегося противодействия внедрению системы электронной ветеринарной сертификации со стороны ряда участников оборота подконтрольной продукции, не исключаем, что атака могла быть не случайной и/или может носить подготовительный характер», — отметили в ведомстве.

Система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» заработала в России с 1 июля. Она предписывает производителям всех продуктов животного происхождения, за исключением молока, перейти на электронные ветеринарные сертификаты. В первую же неделю работы «Меркурия» случилось несколько крупных сбоев.