Офицер ФСО просит компенсацию за травму, полученную на сеансе платной любви
В Петербурге начался суд о поножовщине с участием сотрудника Федеральной службы охраны президента. Военнослужащий Алексей Андреев неудачно сходил в гости к транссексуалу.
Калининский суд 16 августа приступил к рассмотрению дела, в котором потерпевшим признан сотрудник ФСО. Его ударили ножом в квартире на Учительской улице, где оказывались экзотичные услуги интимного характера. За нанесенную травму офицер просит компенсацию морального вреда.
36-летний Алексей Андреев выделялся на полупустом этаже Калининского суда. Высокую фигуру с короткой стрижкой, образцово прямой спиной и слегка сжатыми кулаками дополняли невзрачный костюм серого цвета и не менее серая рубашка. Для классического образа фсошника недоставало ушной гарнитуры и цепкого взгляда. Глаза Алексея Валерьевича не могли остановиться на одном предмете, выдавая легкое беспокойство и даже нервозность. Молчание его угнетало, и в ожидании заседания Андреев пытался завязать разговор с порхающими по коридору секретарями, участниками других процессов, корреспондентом «Фонтанки».
– Ты к судье Сивенкову? – по-свойски подошел он. – А когда начнется? Не видел прокурора?
Пулеметная очередь вопросов кончилась, когда прокурор Калугина сама отыскала Андреева.
– Отойдем на минутку, – кивнула она в сторону закутка.
Суть беседы осталась тайной, но из своей обвинительной речи госпожа Калугина исключила почти все обстоятельства:
«Около 22 часов 3 февраля 2018 года подсудимый, находясь в квартире дома на улице Учительской, в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений умышленно нанес Андрееву один удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью».
Тем вечером потерпевший заказал платную услугу транссексуалу, мужчине по паспорту. В квартире находился еще один человек – Владислав Докучаев, у него с хозяином были близкие отношения. Приход фсошника вызвал смуту, случилась драка. Докучаев, добродушный и полноватый, использовал кухонный нож. Потом он давал показания, что это была самооборона. Но дело возбудили по статье 111 часть 2 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия». С февраля он сидит под арестом.
В крошечном зале судьи Дмитрия Савенкова стояла свободной одна скамья. На ней последовательно разместились корреспондент, брат подсудимого, Андреев. К скамье примыкала клетка. Через матовую перегородку из поликарбоната просвечивался Докучаев.
Почин прокурора – говорить как можно меньше – поддержали все участники. Алексей Андреев на вопросы судьи отвечал отрывисто. Образование высшее, холост, живет в Купчино.
– Работаете?
– Да.
– Где и кем?
– Войсковая часть 38973. В сфере охраны.
Подразделение Андреева входит в Северо-Западное управление ФСО России.
– По линии наркологии, психоневрологии лечились когда-нибудь? – продолжил судья.
– Нет.
– В армии служили? В каких годах?
– 2000-2002.
Видимо, служил Андреев в роте почетного караула. На его странице в соцсети опубликована личная фотография – в парадной форме, у Вечного огня перед Кремлем.
– Какое наказание должно быть назначено подсудимому? Строгое, не строгое, на усмотрение суда?
– На усмотрение суда.
– Желаете заявить гражданский иск по делу?
– Да.
– Вы иск хотите в связи с материальным ущербом, лечением, так? – показалось, с надеждой в голосе уточнил Дмитрий Савенков, но ошибся.
– Не только. И моральным тоже, – уверенно сказал Андреев. Денежную сумму, эквивалентную своим душевным страданиям, пока не назвал. Иск он заявит позже.
Офицер довольно активен в социальных сетях. Подписан на группы «Герои России, спецназ, ГРУ, ФСБ», «Вежливые люди», а также состоит в тематических сообществах «Сядь на лицо», «Куняшки», «Что естественно, то не без оргазма», «Девушки в чулках и колготках».
Свидетелем вызвали мать подсудимого. Елена Докучаева на время следствия и суда переехала в Петербург, устроилась администратором в мини-отель.
– Сын жил, скажем так, не очень правильно. И вот к чему это, собственно, привело, – ровным, без раздражения, голосом признала женщина. – Не грубый, не конфликтный. Но поддается влиянию.
– Неправильно – это как? Противоправной деятельностью занимался? – уточнил адвокат.
– Нет. Не работал. Ну и… – не стала она продолжать о личных пристрастиях сына.
– Привлекался, употреблял?
– Нет, он к алкоголю равнодушен, за здоровьем следит. Наркотики тоже категорично не признает. Можно сказать, он вполне нормальный человек. Кидаться на кого-то, агрессию проявлять – никогда это не присутствовало. Влад помогал мне финансово, когда трудился неофициально.
Судья записывал малейшие детали о Докучаеве. Узнал, что отец умер в 2016 году через несколько дней после возвращения Влада из армии. Служить он ушел, не окончив педагогическое училище в Каргополе. У подсудимого есть младшая, пятилетняя, сестра.
– Если вы его отпустите, увезу его в Архангельскую область, устрою на работу, – обратилась женщина к судье.
Санкция по статье Докучаева – до десяти лет. Согласие на особый порядок рассмотрения, с признанием вины и без следствия, ограничивает наказание двумя третями от максимального срока.
Прения состоятся 12 сентября. Андреев попросил судью разрешения больше не приходить на заседания. Гражданский иск он пришлет. Судя по уверенности походки, с которой Алексей удалялся от суда, здоровье его восстановлено, продолжать государственную охрану он может.
Подразделению Андреева везет на нештатные ситуации. В марте 2012 года лейтенанты Сергей Земсков, Дмитрий Залецкий и прапорщик Артем Бобров после незначительного ДТП избили и похитили таксиста, а после попытки задержания вынули служебные удостоверения и пытались прикрыться аббревиатурой «ФСО». Их приговорили от 2,5 до 3,5 года колонии. Воспоминания полицейского, который участвовал в задержании, вошли в приговор Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда. В мае 2012-го еще один сотрудник части был задержан за избиение инспектора ДПС. В том же году пьяный прапорщик ФСО Игорь Ольнев врезался в фонарный столб. Один пассажир погиб, другой получил тяжелые травмы. Ольнева отправили в колонию-поселение на три года. В 2013-м прапорщик Дмитрий Лобанов получил два года за пьяную драку, в ходе которой он ногами забивал лежачего оппонента.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»
Справка:
По указу президента России на военнослужащих ФСО распространяется действие общевоинских уставов Вооруженных сил РФ. По уставу внутренней службы, военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не допускать употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ. Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о Вооруженных силах в целом.