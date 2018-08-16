Офицер ФСО просит компенсацию за травму, полученную на сеансе платной любви

В Петербурге начался суд о поножовщине с участием сотрудника Федеральной службы охраны президента. Военнослужащий Алексей Андреев неудачно сходил в гости к транссексуалу.

Калининский суд 16 августа приступил к рассмотрению дела, в котором потерпевшим признан сотрудник ФСО. Его ударили ножом в квартире на Учительской улице, где оказывались экзотичные услуги интимного характера. За нанесенную травму офицер просит компенсацию морального вреда.

36-летний Алексей Андреев выделялся на полупустом этаже Калининского суда. Высокую фигуру с короткой стрижкой, образцово прямой спиной и слегка сжатыми кулаками дополняли невзрачный костюм серого цвета и не менее серая рубашка. Для классического образа фсошника недоставало ушной гарнитуры и цепкого взгляда. Глаза Алексея Валерьевича не могли остановиться на одном предмете, выдавая легкое беспокойство и даже нервозность. Молчание его угнетало, и в ожидании заседания Андреев пытался завязать разговор с порхающими по коридору секретарями, участниками других процессов, корреспондентом «Фонтанки».

– Ты к судье Сивенкову? – по-свойски подошел он. – А когда начнется? Не видел прокурора?

Пулеметная очередь вопросов кончилась, когда прокурор Калугина сама отыскала Андреева.

– Отойдем на минутку, – кивнула она в сторону закутка.

Суть беседы осталась тайной, но из своей обвинительной речи госпожа Калугина исключила почти все обстоятельства:

«Около 22 часов 3 февраля 2018 года подсудимый, находясь в квартире дома на улице Учительской, в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений умышленно нанес Андрееву один удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью».

Тем вечером потерпевший заказал платную услугу транссексуалу, мужчине по паспорту. В квартире находился еще один человек – Владислав Докучаев, у него с хозяином были близкие отношения. Приход фсошника вызвал смуту, случилась драка. Докучаев, добродушный и полноватый, использовал кухонный нож. Потом он давал показания, что это была самооборона. Но дело возбудили по статье 111 часть 2 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия». С февраля он сидит под арестом.

В крошечном зале судьи Дмитрия Савенкова стояла свободной одна скамья. На ней последовательно разместились корреспондент, брат подсудимого, Андреев. К скамье примыкала клетка. Через матовую перегородку из поликарбоната просвечивался Докучаев.

Почин прокурора – говорить как можно меньше – поддержали все участники. Алексей Андреев на вопросы судьи отвечал отрывисто. Образование высшее, холост, живет в Купчино.

– Работаете?

– Да.

– Где и кем?

– Войсковая часть 38973. В сфере охраны.

Подразделение Андреева входит в Северо-Западное управление ФСО России.

– По линии наркологии, психоневрологии лечились когда-нибудь? – продолжил судья.

– Нет.

– В армии служили? В каких годах?

– 2000-2002.

Видимо, служил Андреев в роте почетного караула. На его странице в соцсети опубликована личная фотография – в парадной форме, у Вечного огня перед Кремлем.

– Какое наказание должно быть назначено подсудимому? Строгое, не строгое, на усмотрение суда?

– На усмотрение суда.

– Желаете заявить гражданский иск по делу?

– Да.

– Вы иск хотите в связи с материальным ущербом, лечением, так? – показалось, с надеждой в голосе уточнил Дмитрий Савенков, но ошибся.

– Не только. И моральным тоже, – уверенно сказал Андреев. Денежную сумму, эквивалентную своим душевным страданиям, пока не назвал. Иск он заявит позже.

Офицер довольно активен в социальных сетях. Подписан на группы «Герои России, спецназ, ГРУ, ФСБ», «Вежливые люди», а также состоит в тематических сообществах «Сядь на лицо», «Куняшки», «Что естественно, то не без оргазма», «Девушки в чулках и колготках».

Свидетелем вызвали мать подсудимого. Елена Докучаева на время следствия и суда переехала в Петербург, устроилась администратором в мини-отель.

– Сын жил, скажем так, не очень правильно. И вот к чему это, собственно, привело, – ровным, без раздражения, голосом признала женщина. – Не грубый, не конфликтный. Но поддается влиянию.

– Неправильно – это как? Противоправной деятельностью занимался? – уточнил адвокат.

– Нет. Не работал. Ну и… – не стала она продолжать о личных пристрастиях сына.

– Привлекался, употреблял?

– Нет, он к алкоголю равнодушен, за здоровьем следит. Наркотики тоже категорично не признает. Можно сказать, он вполне нормальный человек. Кидаться на кого-то, агрессию проявлять – никогда это не присутствовало. Влад помогал мне финансово, когда трудился неофициально.

Судья записывал малейшие детали о Докучаеве. Узнал, что отец умер в 2016 году через несколько дней после возвращения Влада из армии. Служить он ушел, не окончив педагогическое училище в Каргополе. У подсудимого есть младшая, пятилетняя, сестра.

– Если вы его отпустите, увезу его в Архангельскую область, устрою на работу, – обратилась женщина к судье.

Санкция по статье Докучаева – до десяти лет. Согласие на особый порядок рассмотрения, с признанием вины и без следствия, ограничивает наказание двумя третями от максимального срока.

Прения состоятся 12 сентября. Андреев попросил судью разрешения больше не приходить на заседания. Гражданский иск он пришлет. Судя по уверенности походки, с которой Алексей удалялся от суда, здоровье его восстановлено, продолжать государственную охрану он может.

Подразделению Андреева везет на нештатные ситуации. В марте 2012 года лейтенанты Сергей Земсков, Дмитрий Залецкий и прапорщик Артем Бобров после незначительного ДТП избили и похитили таксиста, а после попытки задержания вынули служебные удостоверения и пытались прикрыться аббревиатурой «ФСО». Их приговорили от 2,5 до 3,5 года колонии. Воспоминания полицейского, который участвовал в задержании, вошли в приговор Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда. В мае 2012-го еще один сотрудник части был задержан за избиение инспектора ДПС. В том же году пьяный прапорщик ФСО Игорь Ольнев врезался в фонарный столб. Один пассажир погиб, другой получил тяжелые травмы. Ольнева отправили в колонию-поселение на три года. В 2013-м прапорщик Дмитрий Лобанов получил два года за пьяную драку, в ходе которой он ногами забивал лежачего оппонента.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»