Благодаря успеху на мундиале, сборная России рекордно взлетела в рейтинге ФИФА

Рекордное количество мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) преодолела сборная России, благодаря выходу в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба ФИФА 16 августа, национальная команда теперь занимает 49 место (1410 очков).

В предыдущей версии рейтинга за июнь Россия была на рекордно низкой для себя 70-й строчке.

Первое место в обновленном рейтинге заняла сборная Франции (1726), выигравшая чемпионат мира. Ее прогресс составил шесть строчек. Бронзовый медалист турнира – команда Бельгии (1723) – поднялся с третьего на второе место. На третьем месте – Бразилия (1657).

Напомним, перед стартом чемпионата мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, сборная России была худшей командой среди участников по рейтингу ФИФА. Как зарубежные, так и отечественные эксперты называли эту сборную России худшей в истории. Многие сомневались, что команда Станислава Черчесова вообще выйдет из группы, куда также входили Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Однако россияне смогли не только выйти из группы в плей-офф, но и преодолеть 1/8 финала, обыграв чемпионов мира 2010 года сборную Испании, а в четвертьфинале уступили в серии пенальти будущим финалистам – сборной Хорватии.

Выступление национальной команды было признано успешным. Сборной лично вручал награды президент РФ Владимир Путин.