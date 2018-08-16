Трамп упразднил правила организации кибератак на противников США

Президент США Дональд Трамп отменил директиву экс-главы государства Барака Обамы, регламентирующую порядок применения кибероружия в отношении противников Вашингтона, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники 16 августа.

По их информации, Трамп подписал соответствующий документ в среду, 15 августа. Им отменяются засекреченные правила, известные как «Директива президентской политики 20», в которых описан сложный процесс согласования применения кибероружия между различными структурами, особенно когда речь идет о зарубежных противниках.

Представитель администрации Трампа описал это как «агрессивный шаг вперед», направленный на поддержку военных операций, борьбу с иностранным влиянием на выборы, а также предотвращение кражи интеллектуальной собственности путем нивелирования этих угроз с применением более мощных инструментов, сообщает RNS.

WSJ отмечает, что ранее администрация Трампа подвергалась критике из-за того, что она не подавала сигналов о том, что в Белом доме серьезно воспринимают «исходящую от России киберугрозу».

В настоящее время главные советники администрации разрабатывают меры, которые позволят дать более жесткий ответ на спонсируемые иностранными государствами кибератаки на критическую инфраструктуру США в связи с тем, что Россия якобы пытается взломать американские электросети.

В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. После победы его обвинили в сговоре с Россией, после чего в США началось расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. Расследование продолжается уже более года, однако никаких доказательство «российского вмешательства» представлено не было. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне.