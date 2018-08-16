«Алмаз – Антей» представит свои разработки на форуме «Армия-2018»

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа 2018 г. на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке.

Продукцию продемонстрирует 21 дочернее общество холдинга. По приглашению руководства министерства обороны России в организационный комитет форума «Армия-2018» вошел генеральный директор Концерна

Ян Новиков.

«Наше участие в выставке направлено на укрепление имиджа как основного российского разработчика и производителя эксклюзивной оборонной продукции, обеспечивающего полный жизненный цикл разрабатываемых и производимых изделий», – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз – Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

На выставке продемонстрируют зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1» и зенитная самоходная установку «Шилка-М4»: посетители форума увидят реальную стрельбу из этого вооружения.

Главной особенностью участия холдинга в мероприятии этого года станет работа собственного Демонстрационно-выставочного центра. Отдельно будут представлены: зенитные ракетные системы и комплексы большой, средней и малой дальности, управляемые ракеты, автоматизированные системы управления, РЛС обнаружения воздушных целей, продукция морского базирования, РЛС наземной разведки, средства РЭБ, а также ремонта, модернизации и обучения.

На открытой выставочной экспозиции Минобороны России «Армия России – завтра» будет представлен натурный образец 9К331МДТ «Тор-М2ДТ» производства АО "Ижевский электромеханический завод "Купол".

В тематической зоне Концерн разместит продукцию гражданского и двойного назначения. Можно будет увидеть модели трассового РЛК "Сопка-2", доплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С, аэродромного РЛК "Лира-А10", натурные образцы изделий высокоточного позиционирования, ГЛОНАСС/GPS и системы единого времени, а также интегрированный комплекс планирования и хронометража полетов.

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