Финский Stockmann не откажется от продажи ТРК «Невский центр»

Финский концерн Stockmann продолжит искать покупателя на ТРК «Невский центр» в Петербурге. Об этом компания сообщила 16 августа в финансовом отчёте за второе полугодие 2018 года.

Напомним, что Stockmann продал АО «Стокманн», управляющее розницей в России, в начале 2016 года компании Reviva, которая является российским франчайзи британской сети универмагов Debenhams. В конце 2016-го концерн заявил о желании избавиться от своего последнего российского актива — ТРК «Невский центр». Проект, в который инвестор вложил 185 млн евро, был запущен в ноябре 2010 года. Сейчас компания оценивает его стоимость в 181 млн евро. В начале 2018 года стало известно, что потенциальный покупатель Malltech вышел из переговоров. На днях СМИ сообщили, что фонд Morgan Stanley, с которым Stockmann вёл переговоры о продаже, тоже отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса.

Между тем, 2017 год стал для владельца ТРК более прибыльным, чем предыдущий: по данным СПАРК, ООО «Стокманн СПб Центр» увеличил выручку на 1%, до 1,6 млрд рублей. Прибыль выросла на 5%, до 650 млн рублей. «Развитие направления «Недвижимость» остаётся стабильным», – отмечается в отчёте.

Stockmann в последние годы активно избавляется от активов, чтобы выйти в плюс. Так, концерн продал здание Stockmann Kirjakauppa в центре Хельсинки за 7 млн евро. По итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом 2017-го компании удалось сократить убыток с 10,5 млн до 1 млн евро, выручка, однако, продолжила снижение: с 498 до 482 млн евро.