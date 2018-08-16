18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +24
$ 66.89р
76.06р
14:43 16.08.2018
Расширенный поиск

Финляндия
16.08.2018 11:42
Печать

Финский Stockmann не откажется от продажи ТРК «Невский центр»

Финский концерн Stockmann продолжит искать покупателя на ТРК «Невский центр» в Петербурге. Об этом компания сообщила 16 августа в финансовом отчёте за второе полугодие 2018 года.

Напомним, что Stockmann продал АО «Стокманн», управляющее розницей в России, в начале 2016 года компании Reviva, которая является российским франчайзи британской сети универмагов Debenhams. В конце 2016-го концерн заявил о желании избавиться от своего последнего российского актива — ТРК «Невский центр». Проект, в который инвестор вложил 185 млн евро, был запущен в ноябре 2010 года. Сейчас компания оценивает его стоимость в 181 млн евро. В начале 2018 года стало известно, что потенциальный покупатель Malltech вышел из переговоров. На днях СМИ сообщили, что фонд Morgan Stanley, с которым Stockmann вёл переговоры о продаже, тоже отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса.

Между тем, 2017 год стал для владельца ТРК более прибыльным, чем предыдущий: по данным СПАРК, ООО «Стокманн СПб Центр» увеличил выручку на 1%, до 1,6 млрд рублей. Прибыль выросла на 5%, до 650 млн рублей. «Развитие направления «Недвижимость» остаётся стабильным», – отмечается в отчёте.

Stockmann в последние годы активно избавляется от активов, чтобы выйти в плюс. Так, концерн продал здание Stockmann Kirjakauppa в центре Хельсинки за 7 млн евро. По итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом 2017-го компании удалось сократить убыток с 10,5 млн до 1 млн евро, выручка, однако, продолжила снижение: с 498 до 482 млн евро.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
16.08.2018 12:03

Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова
16.08.2018 12:00

«Алмаз – Антей» представит свои разработки на форуме «Армия-2018»

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2018».
ГК «Эталон»
15.08.2018 17:37

ЖК «Дом на Блюхера» получил аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовало жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Александр Никифоров/ГК "Пионер"
15.08.2018 15:58

ГК «Пионер» приняла участие в спортивных состязаниях

Представители девелоперской компании ГК «Пионер» приняли активное участие в спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию Всероссийского Дня строителя.
скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
15.08.2018 15:28

В Шушарах открылся новый детский сад

9 августа торжественно открыт детский сад в Пулковском отделении Шушар. Детский сад №47 рассчитан на 140 мест, или шесть групп: одна группа для детей раннего возраста, а остальные пять – для дошкольников
ПАО «Группа ЛСР»
15.08.2018 15:21

Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

Пул арендаторов особняка на Невском проспекте, 68, который находится в собственности «Группы ЛСР», пополнился еще одним крупным брендом. Компания РТЛабс арендовала офис на третьем этаже здания. Организация заняла помещение площадью чуть более 166 кв. м
Setl City
15.08.2018 11:47

Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы»
АО «Строительный трест»
14.08.2018 17:40

Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово
ГК «Эталон»
14.08.2018 16:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя
«Главстрой-СПб»
14.08.2018 15:57

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
14.08.2018 14:43

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
Setl City
14.08.2018 13:33

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City