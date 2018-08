На презентации в Челябинске Кубок Стэнли использовали как миску для пельменей

Кубок Стэнли превратили в миску для пельменей во время демонстрации хоккейного трофея на ледовой арене в Челябинске. Традиционное русское блюдо прямо из кубка поел нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Игрок является воспитанником челябинского клуба «Трактор».

Фотографии трапезы накануне опубликовал в Twitter хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf