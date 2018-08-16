На презентации в Челябинске Кубок Стэнли использовали как миску для пельменей

Кубок Стэнли превратили в миску для пельменей во время демонстрации хоккейного трофея на ледовой арене в Челябинске. Традиционное русское блюдо прямо из кубка поел нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Игрок является воспитанником челябинского клуба «Трактор».

Фотографии трапезы накануне опубликовал в Twitter хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

«Нет ничего лучше, чем завершить день… в русском стиле. Пельмени в Кубке Стэнли», – гласит комментарий к фотографии.

Выступать в роли посуды Кубку Стэнли не привыкать. Одноклубник Кузнецова и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пил из него шампанское и ел черную икру на презентации в Москве.

8 июня «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.