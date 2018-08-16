«Яндекс» начал переговоры с ретейлерами о продаже своих смартфонов

Крупнейший российский поисковик собирается добиться минимальных наценок на собственный гаджет, который в рознице будет стоить меньше 20 тысяч рублей. «Яндекс» обсуждает с МТС, «МегаФоном», «Вымпелкомом» и «М.Видео-Эльдорадо» возможность продажи своего смартфона с надбавкой от 3 до 8%.

Об этом 16 августа сообщает издание «Ведомости». Первые смартфоны «Яндекс» намерен завезти в Россию уже осенью. Ранее планировалось, что телефон будет стоить почти 15 тысяч рублей, однако из-за ослабевшего рубля ценник поднимется до 17-20 тысяч. Ретейлеры, в свою очередь, пока не готовы на условия российской компании из-за низкой маржинальности. Кроме того, пока «Яндекс» собирается предоставить лишь небольшую партию устройств, что не очень выгодно для розничных сетей.

Напомним, что информация о разработке «Яндексом» собственного смартфона появилась в конце 2017 года. В конце июля одна из структур головной компании получила разрешение на ввоз в Россию устройства «Яндекс.Телефон».

Компания «Яндекс» пока не комментирует возможную продажу своих гаджетов в российских торговых сетях.