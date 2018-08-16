«Аталанта» ведет переговоры с «Зенитом» об аренде полузащитника Ригони

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони может перейти в «Аталанту» (Бергамо, Италия). Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте 16 августа, итальянцы хотят арендовать 25-летнего хавбека с правом последующего выкупа. Переговоры с петербуржцами уже идут.

Эмилиано Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» (Авельянеда, Аргентина) летом 2017 года за 10,5 млн евро. В сезоне 2017/18 футболист сыграл в 17 матчах Российской премьер-лиги, в которых сделал две результативные передачи.

Отметим, что в последнее время все больше появляется слухов об уходе зенитовских аргентинцев. Ранее сообщалось, что клуб может покинуть Себастьян Дриусси и Леандро Паредес.