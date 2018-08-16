Порошенко трижды ошибся, процитировав строчку гимна Украины

Президент Петр Порошенко, цитируя на своей странице в Facebook гимн Украины, сделал три ошибки в первой строчке его официального текста. Соответствующая запись появилась на официальной странице главы государства в социальной сети, на что обратили внимание журналисты издания Newsone.

Порошенко опубликовал в Facebook пост, который был посвящен отмечаемому на Украине Дню Ялты (хотя Ялта, как и весь полуостров Крым, вошла в состав РФ 18 марта 2014 года. – Прим. ред.), и в нем он отметил, что флаг Украины будет развеваться над городом и звучать официальный гимн, процитировав его первую строку – "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".

"Волшебная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля"", – идет речь в его сообщении, которое украинские журналисты сохранили в виде скриншота.

Фото: Newsone

Тем не менее официально утвержденный 6 марта 2003 года текст гимна звучит немного по-иному – "Ще не вмерла України і слава, і воля". Это закреплено в законе "О государственном гимне". Таким образом, глава украинского государства при цитировании гимна страны сделал аж три ошибки в его первой строчке.