Список погибших при обрушении моста в Генуе уменьшился на одну фамилию

По уточненным данным, 38, а не 39 человек стали жертвами крупного техногенного ЧП в Италии — обрушения моста в Генуе.

Об этом 16 августа сообщает Reuters. В пережившем беду городе сегодня идет второй день траура. А в регионе Лигурия, столицей которого является Генуя, введен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий обрушения правительство страны выделило 5 млн евро. Минтранс Италии отдал приказ проверить все старые мосты и тоннели республики.

Напомним, пролет моста Моранди обрушился 14 августа. Переправа рухнула на железную дорогу, промзону и жилые дома. В связи с этим эвакуировали более 600 человек.

Первые похороны погибших пройдут 18 августа. По неподтвержденной информации, в церемонии, которую проведет архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско, примет участие президент Италии Серджо Матарелла.