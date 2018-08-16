«Ласточка» Петербург - Псков начнет ходить и по вечерам

Железнодорожники послушали пассажиров и решили запустить дополнительную пару поездов из города на Неве в Псков.

С 24 августа 5-вагонная «Ласточка» будет отправляться с Балтийского вокзала в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. В обратном направлении поезд будет уходить в 18:05, прибывая в Северную столицу в 21:35. На пути следования будут также четыре остановки: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

На изменения в расписании РЖД пошли из-за «стабильно высокого спроса», как говорится в заявлении компании.

Продажа на вечерние «Ласточки» №811/812 уже открыта.

Напомним, что первый скоростной поезд отправился из Петербурга в Псков 4 августа. Раньше составы ходили только утром и днем, поэтому у пассажиров не было возможности съездить в соседний город на один день.