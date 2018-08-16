Новые пробки на КАД: на внутреннем кольце перед Рябовским и Таллинским шоссе

В Петербурге новые дорожные работы на КАД привели к новым ограничениям движения, которые спровоцировали пробки. Самая большая за утро 16 августа – на внутреннем кольце в районе Рябовского шоссе, она, по данным «Яндекс.Карт», начинается от Пискарёвского проспекта. Между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной до конца августа устраняют колейность с закрытием двух полос.

Кроме того, плотная пробка длиной около 3,5 километра собралась на внутреннем кольце перед Таллинским шоссе. По-прежнему плотно между Выборгским шоссе и ЗСД.

В ближайшее время две полосы должны закрыть на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры – пока пробки там нет.

На Московском шоссе также традиционная пробка, которой сегодня, судя по отметке в «Яндекс.Карте», «помогло» ДТП.

Движение на ремонтируемом Володарском мосту затруднило ДТП. «При движение со стороны Народной в самом узком месте встретились 409-я маршрутка и паркетник. Пробка ад. Запасайтесь терпением», – пишет Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Со стороны Ивановской в сторону моста также пробка, – предупреждает Александра. – От Седова до Бабушкина еду 10 минут».

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 4 балла, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Славы – Народная улица к КАД (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов).

На ряде магистралей отметили необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Славы – Народная улица к КАД (8 баллов, что на 5 баллов выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: