Новые пробки на КАД: на внутреннем кольце перед Рябовским и Таллинским шоссе
В Петербурге новые дорожные работы на КАД привели к новым ограничениям движения, которые спровоцировали пробки. Самая большая за утро 16 августа – на внутреннем кольце в районе Рябовского шоссе, она, по данным «Яндекс.Карт», начинается от Пискарёвского проспекта. Между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной до конца августа устраняют колейность с закрытием двух полос.
Кроме того, плотная пробка длиной около 3,5 километра собралась на внутреннем кольце перед Таллинским шоссе. По-прежнему плотно между Выборгским шоссе и ЗСД.
В ближайшее время две полосы должны закрыть на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры – пока пробки там нет.
На Московском шоссе также традиционная пробка, которой сегодня, судя по отметке в «Яндекс.Карте», «помогло» ДТП.
Движение на ремонтируемом Володарском мосту затруднило ДТП. «При движение со стороны Народной в самом узком месте встретились 409-я маршрутка и паркетник. Пробка ад. Запасайтесь терпением», – пишет Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Со стороны Ивановской в сторону моста также пробка, – предупреждает Александра. – От Седова до Бабушкина еду 10 минут».
В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 4 балла, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Славы – Народная улица к КАД (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов).
На ряде магистралей отметили необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Славы – Народная улица к КАД (8 баллов, что на 5 баллов выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:57, внутренняя сторона КАД, 10,7 км, от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 1:08, внешняя сторона КАД, 5,5 км, от поворота на Большое Коновалово до Ораниенбаумского проспекта. Пробка продержалась 20 минут.
- 9:57, Московское шоссе, 5,1 км, от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 9:30, внешняя сторона КАД, 4,8 км, от Выборгского шоссе до Комендантского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
- 9:33, Московское шоссе, 3,9 км, от Витебского проспекта до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась 1 час 20 минут.