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В Петербурге рассмотрят дело экс-совладелицы производства «шпионского» оборудования. Второго фигуранта пытались взорвать в Бишкеке

Уголовное дело против бывшей совладелицы ООО «Специальные технологии» (разработка систем негласного доступа к информации) начнет рассматривать Московский районный суд Петербурга 16 августа. Ларисе Кузнецовой вменяют мошенничество в особо крупном размере. Заочное обвинение в рамках этого дела предъявили и бизнесмену Александру Гайдукову, которого на днях пытались взорвать в Бишкеке.

Ларису Кузнецову обвиняют в заключении фиктивного договора с принадлежащим Гайдукову ООО «НС Информ Консалтинг» (специализируется на антикризисном управлении и противодействии недружественным поглощениям). Благодаря этому договору, по версии следствия, Кузнецова вывела из легального оборота 4 миллиона рублей. Женщина отрицает свою вину, ее позиция сводится к тому, что договор был настоящим, в рамках которого «НС Информ Консалтинг» оказывала и продолжает оказывать ей поддержку в корпоративном конфликте с другим совладельцем «Специальных технологий» Михаилом Серовым, который находится в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

В истории конфликта фигурируют полтора миллиарда рублей, которые «Специальные технологии» (новое название ООО «Орион») должны выплатить Ларисе Кузнецовой по вступившему в законную силу решению суда. Данное обязательство компании возникло после того, как женщина передала свои доли в ней и сняла с себя полномочия руководителя.

10 августа этого года в Бишкеке неустановленные преступники пытались взорвать главу «НС Информ Консалтинг» у входа в офис киргизского филиала его консалтинговой компании, но бизнесмен выжил. Он связывает уже второе подряд покушение на себя именно с этим конфликтом и утверждает, что еще в 2015 году предупреждал сотрудников Федеральной службы безопасности России о том, что в отношении него поступил заказ на физическую ликвидацию.

В начавшемся сегодня в Московском районном суде процессе Гайдуков не участвует – его уголовное преследование выделено в отдельное производство. Ларисе Кузнецовой и адвокатам придется без него доказывать суду, что договор с «НС Информ Консалтинг» носил реальный, а не фиктивный характер.

На данный момент Лариса Кузнецова отбывает наказание за совершение другого преступления. Тот же Московский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных ею в период работы в «Специальных технологиях» главным бухгалтером. Данное обстоятельство свидетельствует о неоднозначной финансовой деятельности компании, имеющей лицензию ФСБ России на изготовление «шпионского» оборудования.

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