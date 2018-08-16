Ланч в центре Петербурга оставил консула Южной Кореи без $4400

Дипломата оставили без денег в центре Северной столицы. Похитители вытащили кошелёк у консула Южной Кореи.

Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, накануне вечером в полицию обратилась консул Южной Кореи Ли Хэкёнг. 59-летняя дама рассказала, что днём заходила в кафе на Невском проспекте, 26, и когда настало время расплачиваться, то не нашла кошелька. В нём дипломат хранила 4400 долларов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».