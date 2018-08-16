Россия выступит против полного запрета «роботов-убийц»: Представление о них весьма умозрительное

Россия не готова выступить за категорический запрет смертоносных автономных систем вооружения в рамках ООН, хотя поддерживает их ограничение. Об этом 16 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей министерства иностранных дел. Заявление прозвучало в преддверии переговоров группы правительственных экспертов по смертоносным системам вооружений, которые в конце августа пройдут в Женеве. Инициативу обсудят более 80 стран.

В российском дипломатическом ведомстве пояснили свою позицию. По словам представителей МИДа, говорить о запрете «роботов-убийц» преждевременно, поскольку у такого оружия нет реально действующих образцов, а представление о нем весьма «поверхностное и умозрительное». Также дипломаты сомневаются, что вопрос можно урегулировать с помощью действующего международного права.

Россия на переговорах готова поддержать предложение Германии и Франции принять в рамках ООН декларацию о том, что страны должны гарантировать главенствующую роль человека при использовании роботизированного оружия.

Издание отмечает, что искусственный интеллект уже используется в российской армии. В сирийском порту Тартус неразорвавшиеся боеприпасы ищут роботизированные комплексы «Галтель», а системы «Былина» сами выбирают способы подавить сигналы противника.

Против запрета на подобное оружие выступают США, чьи компании Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman считаются лидерами на этом рынке.