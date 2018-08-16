Кибермошенница сняла со счёта молодой петербургской предпринимательницы 6 млн рублей

Преступление по редкой уголовной статье — мошенничество в сфере компьютерной информации — расследует петербургская полиция. Спустя девять месяцев после заявления о похищенных миллионах удалось найти подозреваемую.

Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, накануне по подозрению в мошенничестве задержали 32-летнюю местную жительницу. Как полагает следствие, в декабре прошлого года она незаконно вошла в систему «Банк-клиент» под логином 21-летней петербурженки, оформившей ИП. От имени предпринимательницы было составлено платёжное поручение на шесть миллионов рублей, деньги переведены на счёт московской компании, затем похищены.

Возбуждено уголовное по п. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершённое в крупном размере).