Минэкономразвития хочет штрафовать девелоперов за умышленную застройку воинских захоронений

Министерство экономического развития (МЭР) предлагает штрафовать собственников и арендаторов земли, которые нашли на ней воинские захоронения и умолчали об этом. Наказывать хотят и застройщиков, которые продолжают работы в местах обнаружения останков или же препятствуют их поиску и перезахоронению. Проект законопроекта с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» размещен 16 августа на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает ограничить использование участков, входящих «в состав территорий боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Перечни территорий, на которых обнаружены непогребенные останки «погибших при защите Отечества», будут утверждать местные власти при содействии Министерства обороны. Планируется урегулировать регламент перезахоронения останков.

В уведомлении о разработке федерального закона говорится, что сейчас на территориях, где проходили боевые действия, остаются незахороненные останки, неухоженные или ранее не известные военные захоронения. «Наряду с этим на землях, обладающих признаками массовых воинских захоронений, осуществляется строительство зданий и сооружений, при этом для арендаторов, собственников… не установлены ограничения использования земельных участков, находящихся в границах территорий боевых действий», — описывают разработки законопроекта проблему.

Полный текст законопроекта еще не опубликован, поэтому размер штрафов за нарушения пока непонятен.

Аналогичные инициативы появились в регионах. В Ленинградской области в июле приняли закон о проведении изыскательско-поисковых работ на территориях, где в 1939–1944 годах велись боевые действия. С октября 2018 года местные застройщики до начала строительства должны будут за свой счет провести работы по поиску захоронений.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что строительство развязки Петербургского шоссе возле «Экспофорума» отложено из-за найденных там воинских захоронений. Сообщалось, что Смольный рассматривает возможность переноса дороги.