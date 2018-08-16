Петербургский «Мемориал» выселяют из здания на Разъезжей, где правозащитники проработали 20 лет

В Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал». Комитет имущественных отношений попросил активистов покинуть здание на Разъезжей, где они работали больше 20 лет, сообщил «Фонтанке» депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Общество «Мемориал», основной задачей которого является исследование политических репрессий в СССР, находится на Разъезжей улице, 9, с 1997 года. Историческое здание – в городской собственности, все эти годы правозащитники продлевали или заключали заново арендный договор со Смольным. В последний раз договор заключили в январе 2011 года на семь лет, его срок закончился, и в январе 2018 года «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений с просьбой вновь продлить аренду.

«А в июле получил ответ от зампреда КИО А.Р.Якушева, где «мемориальцам» сообщалось: "Данный вопрос был 24 мая 2018 года рассмотрен на заседании Городской комиссии по распоряжению имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок". После чего ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" предписывается "провести работу по расторжению договора аренды и освобождению Объекта в установленном порядке". Проще говоря, извольте освободить "Объект", то есть помещение – и на улицу», – рассказал 16 августа Борис Вишневский.

По его сведениям, объективных причин отказать «Мемориалу» в праве и дальше арендовать помещение, нет: условия договора общественники не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было.

«Мемориал» постоянно (в том числе – и в 2018 году) включался Смольным в «Перечень общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга, подлежащих освобождению от арендной платы за пользование находящимися в собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда». И все же решено — выселить.

«Почему? Можно только догадываться», – отмечает депутат.