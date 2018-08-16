Экипаж задержанного в Херсоне танкера, приписанного к порту Петербурга, опасается силового захвата судна

Экипаж российского танкера-химовоза «Механик Погодин» опасается силового захвата судна, которое удерживают в порту Херсона на Украине. Об этом заявила компания-судовладелец ООО «В.Ф. Танкер» 16 августа.

В компании пояснили, что груженое судно с экипажем заблокировано в порту. Капитан не может получить разрешение покинуть порт, а местные власти не могут определиться с конкретными претензиями к танкеру и его владельцу.

Менее месяца назад танкер успешно прошел проверку технического состояния в украинском порту Южный, но 15 августа руководство порта в Херсоне заявило о повторной проверке, поскольку состояние судна якобы неудовлетворительное. Судовладелец опасается, что инспекция с берега станет просто поводом попасть на корабль, чтобы захватить его.

Фото: Пресс-служба ООО «В.Ф.Танкер»

«Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна. Все это свидетельствует о "мучительном" поиске украинскими властями формальных поводов для задержания. Попытка проникновения на корабль значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата», — подчеркнулив в компании.

Танкер «Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки по заказу канадской компании «Oil Marine Shipping and Chartering Inc.» На борту находятся 12 членов экипажа, все они граждане России. После постановки судна к причалу таможня запретила ему покидать порт и разгрузиться. Власти Украины заявили, что намерены арестовать судно, поскольку оно принадлежит компании, которая находится под санкциями Киева. Танкер приписан к порту Петербурга.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, обвинив в незаконном пересечении границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив.