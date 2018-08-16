Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги»

Бывший глава РЖД и председатель попечительского фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин получил медаль «За заслуги». Награду вручил Совет муфтиев России, сообщается 16 августа на сайте фонда.

В фонде пояснили, что мусульмане наградили Якунинам за «огромные заслуги перед многонациональным народом Российской Федерации в деле укрепления духа доверия и сотрудничества между людьми разных религиозных традиций», а также за поддержку идей Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин также отметил помощь экс-главы РЖД при строительстве соборной мечети в Москве.

В фонде также отметили, что медаль «За заслуги» от мусульман России могут получить и представители других религий, выступающие за понимание между представителями разных конфессий.

Владимир Якунин занимал пост президента РЖД с 2005 по 2015 год. Сейчас он работает в рамках Родосского форума, международной неправительственной организации, которая изучает диалог между представителями разных культур.