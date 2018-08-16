Следствие заключило сделку с банкиром Антоновым и попросило выпустить его из СИЗО. Суд решил: пусть еще посидит

Выборгский суд Петербурга сенсационно оставил под стражей мультимиллионера Владимира Антонова по делу о похищенных из банка «Советский» 150 млн рублей. За его перевод под домашний арест был в первую очередь следователь ГУ МВД Тенишев, которого утомило ездить в следственный изолятор.

Как стало известно «Фонтанке», следователь 15 августа обратился с ходатайством о смягчении Антонову меры пресечения до домашнего ареста. Банкир за четыре месяца преобразился. Согласился на сделку со следствием, признал организацию хищения 150 млн рублей и личное получение «десятины» от этой суммы, вернул 10 млн, а главное — дал полные показания на бывшего владельца «Советского». Станислав Митрушин находится в бегах и в случае возвращения на родину он будет уничтожен разговорчивостью Антонова. Так, во всяком случае, надеется обвинение.

Не позабыл следователь и личные мотивы. Его кабинет находится в ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте. Антонов содержится в колпинских «Крестах». Под домашний арест супруга сняла ему квартиру на улице Восстания. Круглосуточное присутствие ключевого участника дела почти под рукой — несомненный плюс для следователя.

Прося домашний арест до 18 ноября, Тенишев должен был объяснить, почему не подписка о невыезде. По его мнению, Антонов, хоть и почти идеальный фигурант, но сбежать теоретически может.

Суду этого хватило, чтобы при всех достоинствах не отпускать обвиняемого под домашний арест. Следователь слушал постановление судьи Марины Горячевой с очень печальным лицом.

Адвокат Игорь Решетников подтвердил «Фонтанке» отказ суда в домашнем аресте и заключение его подзащитным досудебного соглашения о сотрудничестве.

«Показания на Митрушина он действительно дал», – добавил адвокат.

По версии обвинения, в октябре 2015 года топ-менеджмент «Советского», зная о скором приходе временной администрации, санкционировал выдачу невозвратного кредита 150 млн рублей компании «Сервис». Автором идеи следствие называет Антонова. Директор «Сервиса», Герой Труда и меценат Тамара Чернышова, получила полтора года колонии за соучастие в мошенничестве.

Владимир Антонов являлся собственником российского Инвестбанка и совладельцем литовского Snoras, был хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов. Находится в розыске Интерпола по уголовному делу о банковских махинациях в Литве.