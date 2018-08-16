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Власть
16.08.2018 00:54
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Обосновать изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов министры должны до конца недели

Минфин дал срок коллегам из четырёх ведомств сформировать позицию по инициативе помощника президента по экономике Андрея Белоусова до пятницы 17 августа. Напомним, Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей «сверхдоходов» у металлургических компаний и производителей удобрений.

Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Обосновать намерения отобрать сверхдоходы металлургических и химических компаний обязали министерства промышленности и торговли, экономики, энергетики и природных ресурсов. Уже в пятницу должны быть сформированы их позиции, затем за сведение их воедино возьмется министерство финансов. 

Об инициативе Белоусова стало известно 9 августа. Еще в конце июля на письме поставил свою резолюцию Путин – «согласен». Однако позже в Кремле объяснили нюансы — документ подлинный, но пока это только поручение проработать вопрос в правительстве. Выплаты могут наполнить бюджет полутриллионом рублей, который должен пойти на выполнение «майских указов» Путина. При этом инициативу ранее раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Также против нее выступил один из богатейших россиян, основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Он даже рассказал анекдот о зайце, которому «пофиг на рентабельность». Андрей Белоусов ответил словами о том, что «делиться надо»

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