Россияне опоздали в открытый космос из-за треснувшего пластика на камере Go Pro

Выход в открытый космос на 10 минут задержала поломка камеры Go Pro. Российские космонавты не знали, как приладить 10-сантиметровую экшн-камеру.

О задержке 15 августа сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости». Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос с МКС на 10 минут позже назначенного времени, у камеры треснул пластиковый корпус, космонавты не знали, как ее зафиксировать. На Go Pro они планировали снять панорамные кадры для телевидения.

Как уточняет «Роскосмос», россияне открыли выходной люк в 19:17, в открытом космосе они должны провести чуть больше шести часов. Кроме съёмок, запланирован монтаж научной аппаратуры «Икарус», запуск двух наноспутников «Танюша-ЮЗГУ», демонтаж оборудования.

Это 45-й раз, когда российские космонавты работают за пределами станции. Прокопьев увидел Землю со стороны в открытом пространстве впервые, для Артемьева это третий выход.