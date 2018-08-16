Новый вид карликовых морских коньков назвали «японскими поросятами»

Биологи описали новый вид карликовых морских коньков. Как пишет 15 августа N+1 со ссылкой на ZooKeys, животных назвали Hippocampus japapigu — «японская свинья».

Обитают «поросята» на глубине от 5 до 22 метров в Тихом океане рядом с несколькими островами центральной и юго-восточной Японии. Они не превышают в длину трех сантиметров и относятся к лучеперым рыбам. Питаются они планктоном. Как и у всех других видов коньков, у карликовых икру носят на себе в специальном выводковом кармане на брюхе отцы.

Впервые «японских свиней» обнаружили дайверы, они же и дали конькам такое название, поскольку животные напомнили им крошечных поросят. Яркая расцветка помогает конькам скрываться в их обычной среде обитания — мягких кораллах, горгонариях и водорослях.