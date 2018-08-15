Откупись от репоста. Как полицию сделали инструментом вымогательства

У пользователей «ВКонтакте» вымогают деньги под страхом доноса в полицию. Набивший руку на уголовных делах за лайки и репосты Центр «Э» получил новых, пусть и не бескорыстных, союзников. Потребности силовиков в «экстремистских» делах решили монетизировать.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

О новом виде вымогательства 15 августа рассказал Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». Он опубликовал переписку жительницы Петербурга с пользователем Anastasia Bourge, которая потребовала 150 долларов за то, чтобы не сообщать в полицию об одном репосте.

Судя по контексту, на странице петербурженки Anastasia Bourge нашла информацию о норвежском террористе Брейвике и сразу проинформировала ее о серьезных проблемах с законом.

«За 150 долларов в биткоинах я готова забыть репост и дать рекомендации относительно сетевой безопасности», – предложила аферистка. Она напомнила, что в России сложилась однозначная правоприменительная практика по делам об экстремизме, а «ВКонтакте» выдает правоохранительным органам даже удаленные сведения с 2007 года. В случае отказа платить, пообещала Bourge, поступит обращение в Центр «Э» ГУ МВД Петербурга и области по факту размещения экстремистских материалов.

«Это вымогательство», – отреагировала петербурженка.

«Это помощь. Мои советы стоят существенно дешевле сломанной судьбы», – прочитала она ответное.

Интернет-активисты нашли информацию о Anastasia Bourge и узнали, что та сама не без греха – с ее страницы вечером 25 июня в соцсети был размещен комментарий о «чванливых русских мужчинах-свиньях» с нелестными эпитетами. Пользователи расценили высказывание как разжигание ненависти по признаку принадлежности к социальной группе. Из сообщений Bourge можно сделать вывод, что она уехала из России и вышла замуж за итало-швейцарца, о чем нисколько не жалеет.

После жалоб на вымогательство администрация «ВКонтакте» довольно оперативно заблокировала страницу Bourge за нарушение правил сайта. А пользователи еще быстрее нашли серию похожих монетизированных угроз. Те, кто промышляет аналогичным заработком, опубликовали скриншот с несколькими заявлениями в МВД, отправленными через электронную приемную.

Создатель «Ты сядешь за лайк» Владислав Здольников на фоне истории с петербурженкой призвал свою аудиторию удаляться из «ВКонтакте». К этому же сегодня пришел и журналист Александр Плющев.

Мощная общественная кампания против уголовного преследования за репосты началась с дела жительницы Барнаула Марии Мотузной, которой вменили оскорбление чувств верующих за изображение священников на разбитой дороге с подписью «В России две беды». Девушка рассказала о себе в Сети, ее примеру последовали другие, и общий срез уголовных историй показал, насколько схематичной, доведенной до автоматизма может быть процедура расследования и вынесения обвинительных приговоров.

Не меньшее возмущение вызвало дело «Нового величия» – неформального объединения, которое фактически создал провокатор в лице сотрудника ФСБ.

Социальные сети, стремящиеся остановить возможный отток аудитории, отреагировали на народный всплеск своими заявлениями. Mail.ru Group призвала амнистировать всех осужденных за репосты и лайки и обратилась в парламент и Верховный суд с просьбой пересмотреть законодательство. «ВКонтакте» анонсировала скорую реформу приватности. Список людей, репостящих записи, будет виден только для их авторов, а в течение месяца появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей fontanka.ru/2018/08/15/057/.

Петербурженка планирует написать на Anastasia Bourge заявление о вымогательстве.

В похожей ситуации в период ЧМ-2018 оказались хостелы и бары, которым выдвигались материальные требования fontanka.ru/2018/05/16/080/ в обмен на спокойную жизнь. После огласки от заведений отстали. С репостами чуть сложнее. От услуг доносчиков вряд ли откажется Центр «Э», которому нужно выполнять план по выявлению сетевых «экстремистов».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»