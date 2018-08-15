18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +25
$ 66.38р
75.23р
00:38 16.08.2018
Расширенный поиск

Общество
16.08.2018 00:11
Печать

Откупись от репоста. Как полицию сделали инструментом вымогательства

У пользователей «ВКонтакте» вымогают деньги под страхом доноса в полицию. Набивший руку на уголовных делах за лайки и репосты Центр «Э» получил новых, пусть и не бескорыстных, союзников. Потребности силовиков в «экстремистских» делах решили монетизировать.

Откупись от репоста. Как полицию сделали инструментом вымогательства

Олег Харсеев/Коммерсантъ

О новом виде вымогательства 15 августа рассказал Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». Он опубликовал переписку жительницы Петербурга с пользователем Anastasia Bourge, которая потребовала 150 долларов за то, чтобы не сообщать в полицию об одном репосте.

Судя по контексту, на странице петербурженки Anastasia Bourge нашла информацию о норвежском террористе Брейвике и сразу проинформировала ее о серьезных проблемах с законом.

«За 150 долларов в биткоинах я готова забыть репост и дать рекомендации относительно сетевой безопасности», – предложила аферистка. Она напомнила, что в России сложилась однозначная правоприменительная практика по делам об экстремизме, а «ВКонтакте» выдает правоохранительным органам даже удаленные сведения с 2007 года. В случае отказа платить, пообещала Bourge, поступит обращение в Центр «Э» ГУ МВД Петербурга и области по факту размещения экстремистских материалов.

«Это вымогательство», – отреагировала петербурженка.

«Это помощь. Мои советы стоят существенно дешевле сломанной судьбы», – прочитала она ответное.

Интернет-активисты нашли информацию о Anastasia Bourge и узнали, что та сама не без греха – с ее страницы вечером 25 июня в соцсети был размещен комментарий о «чванливых русских мужчинах-свиньях» с нелестными эпитетами. Пользователи расценили высказывание как разжигание ненависти по признаку принадлежности к социальной группе. Из сообщений Bourge можно сделать вывод, что она уехала из России и вышла замуж за итало-швейцарца, о чем нисколько не жалеет.

После жалоб на вымогательство администрация «ВКонтакте» довольно оперативно заблокировала страницу Bourge за нарушение правил сайта. А пользователи еще быстрее нашли серию похожих монетизированных угроз. Те, кто промышляет аналогичным заработком, опубликовали скриншот с несколькими заявлениями в МВД, отправленными через электронную приемную.

Создатель «Ты сядешь за лайк» Владислав Здольников на фоне истории с петербурженкой призвал свою аудиторию удаляться из «ВКонтакте». К этому же сегодня пришел и журналист Александр Плющев.

Мощная общественная кампания против уголовного преследования за репосты началась с дела жительницы Барнаула Марии Мотузной, которой вменили оскорбление чувств верующих за изображение священников на разбитой дороге с подписью «В России две беды». Девушка рассказала о себе в Сети, ее примеру последовали другие, и общий срез уголовных историй показал, насколько схематичной, доведенной до автоматизма может быть процедура расследования и вынесения обвинительных приговоров.

Не меньшее возмущение вызвало дело «Нового величия» – неформального объединения, которое фактически создал провокатор в лице сотрудника ФСБ.

Социальные сети, стремящиеся остановить возможный отток аудитории, отреагировали на народный всплеск своими заявлениями. Mail.ru Group призвала амнистировать всех осужденных за репосты и лайки и обратилась в парламент и Верховный суд с просьбой пересмотреть законодательство. «ВКонтакте» анонсировала скорую реформу приватности. Список людей, репостящих записи, будет виден только для их авторов, а в течение месяца появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей fontanka.ru/2018/08/15/057/.

Петербурженка планирует написать на Anastasia Bourge заявление о вымогательстве.

В похожей ситуации в период ЧМ-2018 оказались хостелы и бары, которым выдвигались материальные требования fontanka.ru/2018/05/16/080/ в обмен на спокойную жизнь. После огласки от заведений отстали. С репостами чуть сложнее.  От услуг доносчиков вряд ли откажется Центр «Э», которому нужно выполнять план по выявлению сетевых «экстремистов».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Сомнительные репосты в соцсетях подпадают под две статьи УК: интернет-призывы к экстремизму (280, часть 2) и возбуждение ненависти по национальному признаку или к социальной группе (282, часть 1). Срок давности по таким преступлениям составляет шесть лет.

В 2017 году вынесены 228 приговоров за экстремистские высказывания. 214 из них – за репосты чужих сообщений или картинок. Еще шесть – за собственные публикации.

Перейти к комментариям
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
ГК «Эталон»
15.08.2018 17:37

ЖК «Дом на Блюхера» получил аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовало жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Александр Никифоров/ГК "Пионер"
15.08.2018 15:58

ГК «Пионер» приняла участие в спортивных состязаниях

Представители девелоперской компании ГК «Пионер» приняли активное участие в спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию Всероссийского Дня строителя.
скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
15.08.2018 15:28

В Шушарах открылся новый детский сад

9 августа торжественно открыт детский сад в Пулковском отделении Шушар. Детский сад №47 рассчитан на 140 мест, или шесть групп: одна группа для детей раннего возраста, а остальные пять – для дошкольников
ПАО «Группа ЛСР»
15.08.2018 15:21

Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

Пул арендаторов особняка на Невском проспекте, 68, который находится в собственности «Группы ЛСР», пополнился еще одним крупным брендом. Компания РТЛабс арендовала офис на третьем этаже здания. Организация заняла помещение площадью чуть более 166 кв. м
Setl City
15.08.2018 11:47

Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы»
АО «Строительный трест»
14.08.2018 17:40

Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово
ГК «Эталон»
14.08.2018 16:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя
«Главстрой-СПб»
14.08.2018 15:57

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
14.08.2018 14:43

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
Setl City
14.08.2018 13:33

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City
14.08.2018 11:43

«Алмаз – Антей» познакомит со своей деятельностью кадровый резерв Госкорпорации по организации воздушного движения

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Алмаз – Антей» запустили совместную программу, по ознакомлению кадров с деятельностью Концерна.
АО «Строительный трест»
14.08.2018 11:20

Военная ипотека доступна покупателям квартир ЖК NEWПИТЕР

Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» 7 лот ЖК NEWПИТЕР, который возводится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье