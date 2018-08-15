Очевидцы: «Забава-бар» швартуется на Петроградской набережной теперь по ночам. Днем заведение выполняет предписание суда

«Мостотрест» и судебные приставы Петроградского района Петербурга добились освобождения набережной, к которой был пришвартован «Забава-бар». На владельцев судна повлиял штраф.

Спустя месяц после решения суда плавучий бар все же освободил швартовочные кольца и демонтировал технические коммуникации. Об этом 15 августа сообщили в «Мостотресте». В июле ООО «Минхерц и компания», которому принадлежит заведение, давали неделю на освобождение набережной, но к процессу пришлось подключаться приставам. 17 июля было возбуждено исполнительное производство, компании дали ещё пять дней. 3 августа с владельцев был взыскан сбор 50 тысяч рублей, на демонтаж дали ещё трое суток. Только после этого «Забара-бар» начал сворачиваться, и к 15 августа все же освободил набережную. «В результате действий СПб ГБУ «Мостотрест» и судебных приставов прекращено самовольное использование названным обществом объекта культурного наследия», – подводят итог в ведомстве.

Последовательную борьбу со стрип-клубом в центре Петербурга город ведёт более пяти лет. Очевидцы сообщают, что к вечеру 15 августа трап дебаркадера вновь перекинут на берег, а заведение продолжает работу.