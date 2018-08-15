Сирийские власти обещают открыть Пальмиру для туристов в 2019 году. Ее освобождали Военно-космические силы России

Туристы смогут посетить сирийскую Пальмиру уже летом 2019 года. Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, об этом 15 августа заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.

Он подчеркнул, что у властей есть четкий план по восстановлению города, который считается мировым культурным достоянием. Свою помощь уже предложили Россия, Польша, Италия и ЮНЕСКО. По словам Барази, в Пальмиру пока вернулись около 200 семей.

Напомним, в 2015 году Пальмиру захватили боевики «Исламского государства» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В марте 2016-го город освободили сирийские войска, однако уже в конце того же года Пальмиру вновь заняли террористы «ИГ». В марте 2017-го город окончательно освободили при поддержке Военно-космических сил России.