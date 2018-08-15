Туроператоры: Дешевых путёвок в Турцию на бархатный сезон ждать не стоит

Подорожание топлива, скачки курса валют и высокий спрос на турецкое направление не дадут россиянам «поймать» горящие путёвки на осень 2018 года. Цены, по сравнению с прошлым годом, вырастут.

Рынок 15 августа проанализировали в ассоциации туроператоров России (АТОР). Как рассказали АТОР ведущие отраслевые компании, летний сезон все они заканчивают с возросшими показателями — в некоторых случаях до 100% проданных туров по сравнению с прошлым годом. Предсказуемо ожил рынок и после чемпионата мира по футболу, продажи возросли на 15-20 процентов.

Что касается брони на осень, то большое количество путёвок было продано ещё на этапе раннего бронирования. Туристы продолжают активно покупать туры, несмотря на колебание курса рубля. Этот показатель, подорожание авиационного топлива и уменьшение субсидий для операторов позволяют предположить, что «горящих» путёвок на бархатный сезон в Турцию не будет. Более того, цены могут вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Самый дешевый тур для семейной пары с ребёнком в трёхзвездочном отеле на условиях «все включено» обойдётся примерно в 50-55 тысяч рублей.

Ежегодный рост спроса на турецкие направления все раньше открывает бронь уже на следующий сезон. Некоторые операторы готовы начать продажи уже в августе 2018 года.