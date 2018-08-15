Петербургская «Звезда», специализирующаяся на госзаказе Минобороны, перешла под контроль уральской группы и ее топ-менеджеров

Крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения ПАО «Звезда» перешла под контроль уральской группы «Синара».

Вечером 15 августа в ленте раскрытия информации предприятие опубликовало сообщение о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и об избрании нового его состава. В него вошли только представители АО «Синара-Транспортные машины»: Андрей Богданов, Евгений Гриценко, Марат Идрисов, Кирилл Куклинский, Виктор Леш, Роман Наговицын и Серик Шайханов.

Никто из прежних топ-менеджеров, команды бывшего председателя совета директоров и владельца Павла Плавника, в новый совет не вошли. Сам он и связанные с ним юрлица ранее продали свои доли компаниям, связанным с «Синарой».

Смена собственников произошла на фоне проблем с исполнением «Звездой» гособоронзаказа. В июле судостроительный завод «Пелла» потребовал с предприятия 513 млн рублей за затянувшиеся сроки поставки двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Представители отрасли рассказывали «Фонтанке», что ПАО максимально задействовано в программе импортозамещения и «кипит, как в сталинское время, в три смены приходится трудиться».