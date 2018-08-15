Трамп отобрал у экс-директора ЦРУ допуск к секретным материалам. Тот обвинял президента в предательстве

Президент США Дональд Трамп отозвал у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуск к секретным документам. Об этом 15 августа заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением», — процитировала Сандерс президента США.

.@PressSec quoting @POTUS on revoking John Brennan's security clearance: "At this point in my administration any benefits that senior officials might glean from consultations with Mr. Brennan are now outweighed by the risks posed by his erratic conduct and behavior." pic.twitter.com/tbS0GIVqe3 — Fox News (@FoxNews) 15 августа 2018 г.

Напомним, Бреннан неоднократно выдвигал обвинения против Дональда Трампа, в том числе — из-за его связей с Россией и возможного вмешательства российских властей в выборы президента США.

Кроме того, экс-директор ЦРУ стал почти таким же активным пользователем Twitter, как сам Трамп. С декабря 2017 года, когда Бреннан зарегистрировался в соцсети, почти каждое его сообщение посвящено президенту. Последняя запись от 14 августа выглядит так: «Поразительно, как часто вы оказываетесь не в состоянии соответствовать минимальным стандартам порядочности, вежливости и частности. Похоже, что вы никогда не поймете, что это значит — быть президентом, или что нужно, чтобы быть хорошим, достойным и честным человеком. Настолько удручающе, что опасно для нашей нации», – пишет Бреннан.