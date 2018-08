Трамп отобрал у экс-директора ЦРУ допуск к секретным материалам. Тот обвинял президента в предательстве

Президент США Дональд Трамп отозвал у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуск к секретным документам. Об этом 15 августа заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением», — процитировала Сандерс президента США.

.@PressSec quoting @POTUS on revoking John Brennan's security clearance: "At this point in my administration any benefits that senior officials might glean from consultations with Mr. Brennan are now outweighed by the risks posed by his erratic conduct and behavior." pic.twitter.com/tbS0GIVqe3