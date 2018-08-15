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Власть
15.08.2018 22:22
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Трамп отобрал у экс-директора ЦРУ допуск к секретным материалам. Тот обвинял президента в предательстве

Президент США Дональд Трамп отозвал у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуск к секретным документам. Об этом 15 августа заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением», — процитировала Сандерс президента США.

Напомним, Бреннан неоднократно выдвигал обвинения против Дональда Трампа, в том числе — из-за его связей с Россией и возможного вмешательства российских властей в выборы президента США.

Кроме того, экс-директор ЦРУ стал почти таким же активным пользователем Twitter, как сам Трамп. С декабря 2017 года, когда Бреннан зарегистрировался в соцсети, почти каждое его сообщение посвящено президенту. Последняя запись от 14 августа выглядит так: «Поразительно, как часто вы оказываетесь не в состоянии соответствовать минимальным стандартам порядочности, вежливости и частности. Похоже, что вы никогда не поймете, что это значит — быть президентом, или что нужно, чтобы быть хорошим, достойным и честным человеком. Настолько удручающе, что опасно для нашей нации», – пишет Бреннан.

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