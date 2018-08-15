Целый регион Италии будет жить в режиме ЧС год после обрушения моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел режим чрезвычайной ситуации на год в провинции Лигурия из-за обрушения моста в Генуе (является административным центром региона). Об этом 15 августа сообщает информагентство ANSA.

Конте рассказал, что на устранение последствий трагедии выделят из национального чрезвычайного фонда 5 млн евро. По словам премьер-министра Италии, о введении режима ЧС попросил губернатор Лигурии Джованни Тоти.

«Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», – заявил Конте.

Напомним, участок автомобильного моста обрушился днем 14 августа. По последней информации, погибли не менее 39 человек. В Генуе был объявлен двухдневный траур. Местные власти говорят, что причиной трагедии могло стать ослабление несущих конструкций.