Рубль снова падает вслед за нефтью. «Черное золото» может подешеветь до 50 долларов за баррель

Курс рубля вечером 15 августа резко пошел вниз. На Московской бирже за день он потерял 1,3 руб. – к вечеру курс доллара составил 67,7 руб. Евро вырос еще больше — на 1,4 руб., до 76,7 руб.

Еще утром рубль немного укреплялся, однако вечерние новости о падении цен на нефть «уронили» и курс российской валюты. Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 70,77 долларов за баррель (утром стоимость составляла более 72 долларов).

Цены на нефть пошли вниз после публикации данных о коммерческих запасах «черного золота» в США — они превысили ожидания. Кроме того, значительно выросли поставки из Саудовской Аравии на американский рынок. Все это привело к тому, что Brent обновила ценовой минимум с апреля и стоит 70,3 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала еще сильнее — не 2,9%, до 64,44 доллара за баррель.

Аналитик OPIS Том Клоза заявил finanz.ru, что котировки могут упасть и до 50 долларов за баррель. Это произойдет, если саудиты нарастят экспорт нефти до 15 млн баррелей в день — теоретически это вполне возможно. Кроме того, Дональд Трамп собирается устроить распродажу государственной нефти из стратегического резерва США, чтобы максимально снизить цены на нефть к ноябрьским выборам в Конгресс.