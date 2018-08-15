«ВКонтакте» заблокировал страницу полицейской доносчицы. Она успела разослать письма с вымогательствами авторам сомнительных репостов

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу пользователя Anastasia Bourge. Она обещала писать доносы в полицию на авторов репостов и вымогала деньги.

Страницу доносчицы «ВКонтакте» заморозил вечером 15 августа. «К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу Anastasia за нарушение правил сайта», – указано в сообщении администрации.

Реакция соцсети последовала после обращения создателя Telegram-канала «Ты сядешь за лайк» Владислава Здольникова к руководству «ВКонтакте».

«Пятнадцать минут назад я спросил у директора «ВК» Андрея Рогозова, собираются ли они предпринимать что-то в связи с этим — например, написать заявление в полицию, но ответа не получил», – написал Здольников в 20.17.

Схема вымогательства у пользователей «ВКонтакте» получила огласку после того, как жительница Петербурга раскрыла переписку с Anastasia Bourge. Из нее следует, что один репост, способный, по мнению вымогательницы, заинтересовать Центр «Э», стоит 150 долларов в биткоинах.

Петербурженка отказалась платить и обратилась к адвокату. Судя по соцсетям, она не единственная, к кому поступило предложение откупиться от доносительства. Интернет-активисты публикуют скриншоты обращений в МВД на тех, видимо, пользователей, которые отказались платить.

«ВКонтакте» 15 августа объявил реформу приватности, пообещав скрыть отображение списка людей, которые репостят записи. Эта функция сохранится только для их авторов.