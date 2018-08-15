Гибрид и кроссовер от Geely дебютируют на Московском автосалоне

Московский международный автосалон (MIMS) выбрала компания Geely, крупнейший частный автопроизводитель Китая, для премьеры своего нового кроссовера и презентации гибридного седана. Это демонстрирует то внимание, которое китайская компания уделяет своему присутствию на российском рынке. О премьере пресс-служба компании сообщила сегодня, 15 августа.

Кроссовер, пока известный под именем Geely SX 11, построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной международной командой. Напомним, что Geeely принадлежат несколько известных мировых брендов, в том числе Volvo и Lotus, так что можно смело предположить что к разработке платформы приложили руку и шведы, и британцы. Кроссовер SX11 относится к B-сегменту, то есть компактным SUV, его «одноклассники» это Ford EcoSport или Renault Duster. Gelly SX11 будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

О гибридном седане Geeely GE пока известно меньше. Кроме фотографий, показывающих вполне современный и даже «модный» дизайн, про машину сообщают, что она может проехать чисто на электричестве до 60 километров, а средний расход топлива при движении в режиме гибрида у нее будет более чем впечатляющим — 1,6 литра на 100 км. Кроме этого, у седана будет необычный салон с виртуальной приборной панелью и 12,3-дюймовым тачскрином.

Но это не все сюрпризы, которые готовит китайская компания для Московского салона. Кроме SX11 и GE Geely обещает показать на своем стенде на MIMS некие концептуальные разработки в рамках «Поколения 3,0».