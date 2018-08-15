«Марш матерей» в Москве и Петербурге прошёл без задержаний

В обеих столицах акции в защиту фигуранток экстремистского уголовного дела «Нового величия» прошли без задержаний. В Петербурге к памятнику Анне Ахматовой напротив старых «Крестов» пришли десятки активистов.

Около тридцати человек принесли игрушки к памятнику поэту на Шпалерной улице вечером 15 августа. Они пришли поддержать Анну Павликову и Марию Дубовик, которых обвиняют в участии в «революционном» сообществе «Новое величие». Девушки в возрасте 18 и 19 лет находятся в изоляторе в Москве с марта этого года, из-за проблем со здоровьем правозащитники давно требовали их перевода под домашний арест. Однако следствие их поддержало только сегодня.

Аналогичная акция в столице, которую организовали, в том числе, актриса Яна Троянова и журналист Анна Наринская, также прошла без задержаний, но людей там собралось существенно больше. По данным полиции, передаёт телеканал «Дождь», на марш собрались 200 человек. Сами участники сообщали о тысяче протестующих. Они возле здания Верховного суда скандировали «Свободу», пока их не оттеснили сотрудники правоохранительных органов. На акции, кроме Трояновой и Наринской, домой к которым днём с предупреждением от прокуратуры приходил уголовный розыск, присутствовали телеведущая Татьяна Лазарева и писатель Дмитрий Быков.