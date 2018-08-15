В Петербурге фармацевтов обязали пожизненно обеспечивать бывшую сотрудницу, которая лишилась возможности говорить

Приставы добились пожизненной компенсации для травмированной на фармпроизводстве жительницы Петербурга. Бывшая сотрудница ООО «РОСТА», которое проходит процедуру банкротства, не может говорить.

Приморский районный суд 15 августа зарегистрировал иск от ООО «РОСТА» к сотруднику местного отдела Федеральной службы судебных приставов. Компания считает, что принятое исполнителем решение незаконно. В тот же день в региональном управлении федеральной службы сообщили, что пристав из Западного ОСП Приморского района списал со счета компании 460 тысяч рублей как утраченный заработок петербурженки, которая получила на предприятии производственную травму. Кроме того, фармацевтическую компанию обязали до конца жизни бывшей сотрудницы выплачивать ей компенсацию морального вреда. По информации «Фонтанки», ей полагается по 3,5 тысячи рублей ежемесячно за травму лица — девушка больше не может говорить.

Накануне завод «Радуга Продакшн», на котором предположительно и была травмирована петербурженка, был выставлен на продажу. Он принадлежит фармгруппе РОСТА, в которой в январе 2018 года была введена процедура наблюдения после иска о банкротстве.