Красную ветку метро Петербурга продлят на бумаге

Станция метро «Проспект Маршала Жукова», продолжающая красную ветку петербургской подземки на юге, появится в градостроительной документации. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев. Информация размещена на сайте официального электронного опубликования 15 августа.

Проект планировки территории, заказанный по обращению комитета по развитию транспортной инфраструктуры, чиновникам необходимо подготовить до сентября 2019 года. Предложения по развитию территорий, которых коснется это планирование, КГА будет принимать до ноября 2018 года.

В городском правительстве предполагают, что следующая за «Проспектом Ветеранов» станция должна быть построена не раньше 2027 года. «Фонтанка» подробно рассказывала о последних планах строительства метро: до 2027 года протяженность линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км. Прирост составит 37%. Число станций вырастет с 67 до 85, а метродепо – с 5 до 7.