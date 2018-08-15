Полицейская доносчица требует денег у пользователя «ВКонтакте». Не «настучать» на сомнительный репост - 150 долларов

В Петербурге у пользователя социальной сети «Вконтакте» потребовали откупиться от доносчицы, которая обещает «сдать» Центру «Э» сомнительный репост с перспективой возбуждения уголовного дела.

Как сообщает 15 августа Telegram-канал «Ты сядешь за лайк», в переписку с петербурженкой вступила неизвестная под ником Anastasia Bourge. Она потребовала 150 долларов в биткоинах, в противном случае пообещала «сдать» Центру «Э» ГУ МВД Петербурга и области один репост. «У вас серьезные проблемы с законом. «ВК» выдает всю информацию правоохранительным органам с 2007 года. В том числе удаленные материалы», – пугает Anastasia Bourge.

Пользователь, судя по сообщению в Telegram-канале, обратилась к адвокату. Требование денег она считает вымогательством.

Интернет-активисты оперативно поискали информацию о Anastasia Bourge и узнали, что с ее страницы вечером 25 июня в соцсети был размещен комментарий о «чванливых русских мужчинах-свиньях» с нелестными, мягко говоря, эпитетами, в том числе генитального характера. Также Anastasia Bourge призывала уезжать из России и искать мужей за границей. Пользователи расценили ее высказывание как разжигание ненависти по признаку принадлежности к социальной группе. Сегодня соцсеть «ВКонтакте» заверила аудиторию, что оставляет спорные запросы властей без ответа.