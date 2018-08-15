Результаты всероссийских проверочных работ завысили почти 3 тысячи школ

Администрации почти трех тысяч школ завысили результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года. Список учреждений опубликовал Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО).

Согласно документу, необъективно полученные результаты ВПР зафиксировали в 2950 школах по всей стране, в том числе 35 московских образовательных учреждений и 73 петербургских.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) анализирует данные ВПР второй год подряд. В 2017 году ведомство выявило более трех тысяч школ с завышенными результатами. На протяжении двух лет необъективные результаты демонстрируют почти 850 школ.

ВПР являются контрольными работами, которые пишут школьники в конце каждого учебного года. В этом году ВПР писали учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов, в общей сложности почти пять миллионов человек в 40,5 тысячи школ.