Восемь заключенных на Украине россиян попросили об обмене

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что еще восемь россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, написали заявления на имя президента РФ, где просят обменять их на одного из заключенных в России украинцев.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", — написала Денисова 15 августа в Facebook.

По ее словам, заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров и Евгений Шаталов. "Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ", — сообщила Денисова.

Ранее Денисова заявила, что бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов и представитель "самообороны Крыма" Александр Саттаров, а также гражданин РФ Алексей Седиков написали заявления на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из заключенных в России украинцев.