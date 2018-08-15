«Фонтанка» за 60 секунд — 15 августа

Сбежавший в Петербург из села Чечен-аул Зелимхан Ахмадов раздвоился. Отец юноши уверяет, что сын уехал из Чечни в поисках лучшей жизни, в российской ЛГБТ-сети придерживаются версии о гонениях из-за сексуальной ориентации. «Фонтанка» поговорила то ли с Зелимханом, то ли с его двоюродным братом.

Экс-депутат-единорос Никита Ананов приехал в редакцию «Фонтанки» на каршеринговой машине и рассказал о том, как ему одиноко без семьи и без денег. Корреспонденту даже пришлось провожать его до метро.

«Понятно, что все это закончится». Кержаков не готов уступить народную любовь Дзюбе, на его шорты когда-то тоже был спрос. Старший тренер юношеской сборной России по футболу рассказал, как ему сидится за первой партой.

Выбирать, что читать петербуржцам, будут москвичи. Поглощающий «Буквоеда» «Читай-город» считает, что книг в Северной столице маловато.

Соцсеть «ВКонтакте» вступилась за пользователей и попыталась оправдаться за вынужденную дружбу с властью. Всех осужденных за репосты — освободить, профили от ФСБ — закрыть.

На 81-м году ушел из жизни Эдуард Успенский. «Фонтанка» вспомнила не только о теории «падающего бутерброда с колбасой», но и о малоизвестных экранизациях произведений драматурга.