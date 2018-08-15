Трамп: США были построены на пошлинах

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере 15 августа заявил о том, что США были построены «благодаря пошлинам».

«Наша страна была построена на пошлинах, пошлины теперь ведут нас к большим новым торговым сделкам – в отличие от ужасно несправедливых торговых сделок, которые я унаследовал как ваш президент. Другие страны не должны красть богатства наших великих США. Никогда больше!» – написал глава Североамериканских Штатов.

Our Country was built on Tariffs, and Tariffs are now leading us to great new Trade Deals – as opposed to the horrible and unfair Trade Deals that I inherited as your President. Other Countries should not be allowed to come in and steal the wealth of our great U.S.A. No longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2018 г.

Напомним, что ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже 15 августа резко понизились в связи с опасениями участников рынка по поводу последствий американских санкций в отношении Турции и ответных мер правительства этой страны.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции – до 50% и 20% соответственно. Президент Турции в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Ранее Трамп фактически начал торговую войну с ЕС, Китаем и РФ.