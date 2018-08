Трамп: США были построены на пошлинах

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере 15 августа заявил о том, что США были построены «благодаря пошлинам».

«Наша страна была построена на пошлинах, пошлины теперь ведут нас к большим новым торговым сделкам – в отличие от ужасно несправедливых торговых сделок, которые я унаследовал как ваш президент. Другие страны не должны красть богатства наших великих США. Никогда больше!» – написал глава Североамериканских Штатов.

Our Country was built on Tariffs, and Tariffs are now leading us to great new Trade Deals – as opposed to the horrible and unfair Trade Deals that I inherited as your President. Other Countries should not be allowed to come in and steal the wealth of our great U.S.A. No longer!

