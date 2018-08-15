На велодорожке на Луначарского восстанавливают разметку, ларек все еще стоит

Подрядчик Центра управления парковками (ЦУП) восстанавливает элементы велодорожки на Луначарского. Ее сделали удобней, но перегораживающий путь ларек все еще стоит.

По словам читателей «Фонтанки», к 15 августа на дорожке была обновлена разметка и занижен поребрик. Работы подтвердили в ЦУПе. Меж тем киоск с шавермой все еще на месте, он огорожен знаками и разметкой за 20 метров – сперва велосипедная и пешеходная дорожки сливаются в одну, а после вновь разделяются.

Решить, как и куда передвинуть киоск в Смольном не могут почти год. «Фонтанка» уже упоминала о преграде в виде павильона с шавермой — ларьки появились на Луначарского в октябре прошлого года, к ноябрю дорожку «временно укоротили».