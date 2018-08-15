Жительница Петербурга задержана за ссору с двухлетней дочерью. Девочку увезли в больницу с металлической расческой в голове

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Петербурга за жестокость по отношению к двухлетней дочери. Во время ссоры Снежана Русецкая, считает следствие, проткнула голову девочки металлической расческой.

Как сообщает 15 августа СКР, дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

«Подозреваемая 11 августа 2018 года, находясь в квартире на Кубинской улице, в ходе ссоры в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила массажной расческой с металлическими зубчиками девочку 2016 года рождения по голове, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

По данным «Фонтанки», пострадавшую увезли в детскую больницу Раухфуса с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ранением головы, инородным телом в головном мозге.

Русецкую задержали. Сначала она объясняла травму дочери ее произвольным падением на расческу. Той же версии придерживался отец девочки.