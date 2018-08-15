Пока водитель проветривал раскаленную машину, ему через окно «выветрили» документы

Беспардонная кража сумки с документами из автомобиля попала на видео. Водитель на парковке открыл окна, спасаясь от жары. Вору того и надо было.

В распоряжении «Фонтанки» 15 августа оказалась видеозапись автомобильной кражи. Припаркованную на заднем дворе ТРК «Академический» машину водитель поставил на проветривание, опустив стекла дверей, в том числе передней пассажирской. Сам он занимался личными делами в левой части салона и не заметил, как к автомобилю подошел мужчина в светлом, улучил удобный момент и взял с сиденья небольшую сумку. В ней лежали все документы автовладельца.

Вор унес сумку ближе к семи вечера 2 августа. В тот день температура воздуха прогревалась до 30 градусов. Преступника ищут.