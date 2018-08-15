США ввели санкции против еще одной российской компании. Она помогала Северной Корее нефтью

Департамент управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявил 15 августа об ужесточении санкций против Северной Кореи. Под американский пресс попала российская компания «Профинет».

Как сообщает Минфин США, санкции направлены на пресечение товарооборота с Северной Кореей. «Профинет» предпринимателя Василия Колчанова – портовое агентство, которое предоставляет услуги по погрузке, бункеровке, поставке и выгрузке судов в портах Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.

«Компания предоставила не менее шести раз свои услуги для судов под флагом КНДР, – уточняет Минфин США. – В том числе – подсанкционные суда CHON MYONG 1 и RYE SONG GANG 1, в которых перевозились тысячи тонн нефтепродуктов. «Профинет» продолжал предлагать свои бункеровочные услуги для судов под флагом КНДР даже после того, как его сотрудники знали о санкциях, связанных с нефтью. Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России».

Любое имущество и активы Колчанова на территории США должны быть заблокированы, а американским гражданам вообще запрещено иметь дело с бизнесменом. Также под санкции попала китайская компания Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading и ее сингапурский филиал SINSMS Pte.

«Эти компании работали вместе, чтобы облегчить незаконные поставки в Северную Корею… алкогольной, табачной и сигаретной продукции», – разъясняет Минфин. Сообщается, что торговля сигаретами приносила Северной Корее более 1 млрд долларов в год.

Ранее США ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз» за сотрудничество с Северной Кореей.