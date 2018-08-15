Биржи США падают после заявлений Эрдогана

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже 15 августа резко понизились в связи с опасениями участников рынка по поводу последствий американских санкций в отношении Турции и ответных мер правительства этой страны.

Промышленный Dow Jones к 11:00 (18:00 мск) снизился на 1,22% (307,5 пункта), до отметки 24992,42. Индекс S&P 50 понизился на 1,27% (36,4 пункта), до 2803,84, а индекс электронной биржи NASDAQ – на 1,72% (136,40 пункта), до 7734,11.

Наиболее значительно понизились курсы акций General Electric (на 2,35%), Google (на 1,99%), Citigroup (на 2,04%).

Как сообщает Wall Street Journal, рынок реагирует на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднять тарифы на импортируемые из США товары в ответ на введенные США санкции, а также на решение турецких властей ограничить суммы в лирах, которые банки могут обменивать на иностранную валюту.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции – до 50% и 20% соответственно. Президент Турции в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и значительно повысил пошлины на ряд товаров из США.