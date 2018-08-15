Силовики взяли в осаду бизнес-центр «Престиж» на Московском шоссе. Обыск связан с делами банка «Советский»

В Петербурге проходят следственные мероприятия в бизнес-центре «Престиж». Они связаны с расследованием хищений в банке «Советский».

Как стало известно «Фонтанке», в «Престиже» на Московском шоссе, 25, с утра 15 августа работают оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Они опрашивают работников, изымают документацию.

Бизнес-центр «Престиж» стал активом банка «Советский» в 2012 году. Ранее он принадлежал гендиректору производственного объединения «Бетоника» Михаилу Брику. В феврале 2014-го тело предпринимателя с огнестрельным ранением головы нашли в офисе «Престижа».

Мероприятия ГУЭБ и ПК связаны с серией уголовных дел по «Советскому». В самом громком фигурирует банкир Владимир Антонов, арестованный по обвинению в хищении 150 млн рублей. Следствие МВД считает, что Антонов с помощью топ-менеджмента «Советского» реализовал выдачу заведомо невозвратного кредита компании «Сервис». По такой схеме из учреждения были выведены сотни миллионов рублей незадолго до прихода внешнего управления.

Директор «Сервиса», Герой Труда и меценат Тамара Чернышова, получила полтора года колонии за соучастие в мошенничестве.