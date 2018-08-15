В Германии признали третий пол

Немецкое правительство одобрило законопроект, который разрешает указывать в официальных документах третий пол.

«Сегодня Федеральное правительство ФРГ приняло проект закона о внесении изменений в Закон о гражданском статусе», – сообщает 15 августа Министерство внутренних дел Германии.

Согласно проекту, при рождении родители ребенка смогут помимо женского и мужского пола выбрать третий вариант – без признаков пола. Свое одобрение нововведению еще должен дать парламент Германии.

Напомним, что правительство пошло на введение третьего пола после постановления Конституционного суда страны, который вынес решение не ограничивать понятие пол в документах двумя вариантами. Соответствующие поправки будут внесены в закон до конца 2018 года. С 2013 года в Германии было разрешено не заполнять графу пол в свидетельстве о рождении.

В мире есть несколько стран, где признан третий пол. Это США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Непал и Индия.